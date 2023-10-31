"القاهرة الإخبارية": تجهيز أكثر من 80 شاحنة مساعدات للانطلاق إلى غزة

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه وصل منذ قليل 10 شاحنات جديدة إلى الجانب الفلسطيني، لتنضم إلى القوافل الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري متجهة إلى قطاع غزة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه وصل حتى الآن ما يقرب من 160 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني، وفي انتظار المزيد من المساعدات التي تنطلق من مصر إلى غزة، وهناك أكثر من 80 شاحنة تم تجهيزها وفي انتظار الاستعدادات النهائية قبل الانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية.

يجرى العمل على قدم وساق في المنطقة

وتابع: “يجرى العمل على قدم وساق في المنطقة، وفي المنطقة الواقعة أمام معبر رفح البري، استعدادًا للانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية، وهناك تنسيق متواصل بين الجانبين المصري والفلسطيني والجهات المعنية”.