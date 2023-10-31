وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالقاهرة تطمئن على سير العملية التعليمية

تفقدت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، الفصول الدراسية بمدارس إدارة المستقبل، وتابعت تفاعل الطلاب مع معلميهم.

وقامت زينب عبدالفتاح المديرة لشئون الإدارات، بالمرور على "قاعات رياض الأطفال"، مشيدة بالجهد التى تبذله معلمات رياض الأطفال فى تربية وتعليم النشء الصغير باستخدام جميع الوسائل التعليمية الممكنة من (لوحات وأغان تعليمية) لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر لأبنائنا الصغار.

وتابعت حصص التربية الرياضية، حيث أكدت أهمية التربية الرياضية وممارسة الرياضة فى الحصص الأولى من اليوم الدراسى حتى تمد الطلاب بالقوة والنشاط وتساعدهم في استكمال يومهم الدراسى بنشاط وتركيز.

وتفقدت وكيل المديرية لشئون الإدارات، أيضًا، معامل الحاسب الآلي والتكنولوجيا ومعامل مناهل المعرفة والمكتبة، مؤكدة الاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من تأثير واضح وكبير فى توصيل المعلومات وثباتها عند أبنائنا الطلاب.

اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية

وتأكدت من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب من خلال متابعة حجرة الطبيب والزائرة الصحية.

وفى ختام الزيارة تقدمت بالشكر والتقدير للسيد مدير عام الإدارة والسادة مديرى المدارس والسادة المعلمين بالمدارس على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب وبالعملية التعليمية ككل.

وقامت وكيل المديرية بنصحهم بالجد والاجتهاد فى المذاكرة والانتظام فى الحضور للمدرسة للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق التفوق.

رافق وكيل المديرية لشئون الإدارات محمود عوض مدير التعليم الإعداد، وكان فى استقبالهم سعيد عطية مدير عام إدارة المستقبل التعليمية ومديرو المدارس.

تأتي الأعمال وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية لجميع مدارس القاهرة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية بها وحرصًا منه على مصلحة أبنائه الطلاب لضمان وصول أعلى مستوى تعليمى لهم.

وكيل المديرية خلال جولتها

وكيل المديرية خلال جولتها

وكيل المديرية خلال جولتها

وكيل المديرية خلال جولتها