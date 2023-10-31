الفصائل الفلسطينية تعلن تفجير عبوة ناسفة فى آلية للاحتلال توغلت شمال غرب غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تفجير عبوة ناسفة في آلية للاحتلال توغلت شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الفصائل، في نبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية": "فجرنا عبوة ناسفة في آلية للاحتلال توغلت شمال غرب غزة في محور التوام ومقتل طاقمها".

القصف جاء ردًا على المجازر بحق المدنيين

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن قيامها بقصف قاعدة "نيفاتيم" الجوية برشقة صاروخية.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن القصف جاء ردًا على المجازر بحق المدنيين، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.