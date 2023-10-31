الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير"المنظمات الأهلية الفلسطينية": ساعات وستدخل المستشفيات ومراكز الإيواء فى "الإعدام الجماعى"

أمجد الشوا مدير شبكة
أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

تحدث أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن همجية قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، معلقًا "الاحتلال ينفذ قصفا عشوائيا على منازل المدنيين في قطاع غزة".

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنه خلال ساعات وستدخل المستشفيات ومراكز الإيواء في ظل عدم دخول مياه الشرب للاستخدام الآدمي والغذاء مرحلة "الإعدام الجماعي"، والتي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرً إلى أن الأوضاع تتزايد كارثية.

تفاقم الوضع الإنساني في القطاع الذي يزداد صعوبة

وتابع " الشوا" أن القصف الإسرائيلي يستهدف مخيم الشاطئ وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، بجانب تنفيذه قصفا عشوائيا على منازل المدنيين في قطاع غزة مما ما تسبب في وقوع مجزرة أدت إلى سقوط عشرات الشهداء، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع الذي يزداد صعوبة في ظل منع إمدادات الوقود والماء والكهرباء.

الاحتلال ينفذ قصفا عشوائيا على منازل المدنيين والمستشفيات في غزة

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ قصفا عشوائيا على منازل المدنيين والمستشفيات في قطاع غزة"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال ينتهك القانون الدولي ويستهدف المدنيين في قطاع غزة.

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