الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم معرضها الثاني للكتاب لخدمة الدارسين من العسكريين والمدنيين

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والعلمى لدى الدارسين فى كافة المجالات، نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية معرضها الثانى للكتاب والذى تستمر فعالياته حتى الثانى من شهر نوفمبر 2023 لخدمة الدارسين من العسكريين والمدنيين داخل الأكاديمية.

يضم المعرض العديد من الإصدارات والمطبوعات والمراجع والدوريات العلمية والإنتاج الثقافى المتنوع بمشاركة كل من هيئة البحوث العسكرية وإدارة المطبوعات والنشر ومركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة للإستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى للترجمة وقطاع الفنون التشكيلية ودار الكتب والوثائق القومية والمجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية الفنون وصندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ومكتبة الأسكندرية وعدد من دور الطباعة والنشر.

يأتى المعرض فى ضوء التطوير والتحديث المستمر للعملية التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بما يمكن الدارسين من الحصول على الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية لإعداد البحوث والرسائل بمختلف الدرجات العلمية التى يتم التأهيل بها داخل الأكاديمية.

حضر مراسم افتتاح المعرض الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز الفكر والثقافة والإعلام ورؤساء الجامعات المصرية.

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