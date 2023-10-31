الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اتحاد قبائل سيناء يؤكد اصطفاف الأهالي خلف القيادة السياسية

الشيخ إبراهيم العرجاني،
الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء

أكد الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة.

وقال رئيس اتحاد قبائل سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعريش تؤكد اهتمام الدولة بتطوير شمال سيناء وتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى مطار العريش في زيارة تفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء.

ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

ابراهيم العرجاني سيناء قبائل سيناء القيادة السياسية تحقيق التنمية المستدامة رئيس اتحاد قبائل سيناء

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