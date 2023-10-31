رئيس اتحاد قبائل سيناء يؤكد اصطفاف الأهالي خلف القيادة السياسية

أكد الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة.

وقال رئيس اتحاد قبائل سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعريش تؤكد اهتمام الدولة بتطوير شمال سيناء وتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى مطار العريش في زيارة تفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء.

ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.