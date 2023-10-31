الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع كفاءة حديقة شينزو أبي والمسطحات الخضراء بالقاهرة

اعمال هيئة نظافة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة

واصلت هيئة نظافة القاهرة من تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بالعاصمة بكافة مناطقها وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء باعتبارها متنفس الفقراء.

رفع كفاءة حديقة جاردينيا بمحور شينزو أبي والمسطحات الخضراء

ورفعت الورش الإنتاجية كفاءة حديقة جاردينيا بمحور شينزو أبي بشرق القاهرة في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة لتحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.
ووجه المهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل والنظافة بتحسين ورفع كفاءة الموقع العام بشارع المطرية بجوار قصر القبة بطول الطريق بتكثيف شامل للمسطحات الخضراء والأحواض التجميلية.
كما وجه رئيس المركزية للتجميل بتنسيق كامل للأشجار والنخيل لإظهار المنطقة بالمظهر الحضاري الجمالي لمواكبة ما يتم من تطوير شامل بكافة أرجاء القاهرة، وفقًا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمركزية للتجميل.

إصلاح وصيانة دورية للسيارات بأيدي مهندسي وفنيين الهيئة 

واصلت المركزية للشؤون الفنية والورش الفنية بالزاوية الحمراء في الإصلاح والصيانة الدورية لكافة أنواع السيارات بأيدي المهندسين والفنيين وعمال الورش الفنية وفقًا لتوجيهات المركزية للشؤون الفنية بقيادة المهندسة رحاب إباظة.
وكلفت إباظة كافة الورش الفنية بالإصلاحات والصيانة الدورية لكافة أنواع السيارات بأيدي الفنيين دون اللجوء للإصلاح الخارجي نهائيًا واستغلال إمكانيات الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.
ووجه المهندس طارق مهدي رئيس المركزية للإنارة بسرعة الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة على طول الكورنيش الجنوبي.
وقامت فرق العمل في المنطقة الجنوبية بالبدء في فرد الكابلات وتركيب كافة أعمدة الإنارة مع الإصلاح الشامل لكافة ولاعات التغذية الرئيسية للطريق.

اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
اعمال هيئة نظافة القاهرة بالعاصمة
رفع كفاءة شينزو آبي حدائق العاصمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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