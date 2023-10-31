محافظ أسوان يجرى تجربة عملية لمعدات نظافة وتجميل المتنزهات السياحية

اجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تجربة عملية للإطمئنان على جودة وكفاءة معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة واستكمالًا للجهود المتواصلة التى تشهدها ملحمة التطوير والتجميل على أرض عروس المشاتى.

تفاصيل المعدات

وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، و10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ذات تشغيل هيدروليكى، و11 معدة شفط مخلفات وأتربة، وتستكمل بتوريد 2 مكنسة كهربائية، وعربة غسيل أرضيات، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.



وأثناء تفقده للمعدات، أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل بكل جد لإنجاح منظومة النظافة الجديدة داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال دعم المنظومة بكافة السيارات والمعدات لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الجمالية والحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا المصريين.



وأوضح أنه تم التوجيه لإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل كافة السيارات والمعدات بالجودة والكفاءة التى تعطى لها الإستدامة والإستمرارية فى عملها على أكمل وجه.

ورافق محافظ أسوان المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة.

وفي سياق اخر كان قد أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقد مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم الإنتهاء من إنشاؤه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيدًا لإفتتاحه وتشغيله الفعلى.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

تجربة محافظ أسوان

تجربة محافظ أسوان