الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

محكمة
محكمة

تصدر محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل.

و كانت قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

كما تبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.

الحكم في الاستئناف استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم المتهمين بالنص الفنان صبري عبدالمنعم

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