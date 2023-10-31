رئيس الوزراء يشهد تنظيم دخول المساعدات للفلسطينيين في معبر رفح

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معبر رفح الحدودي لمتابعة تنظيم دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتقى أهالي شمال سيناء في الكتيبة ١٠١ بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات والمراسلين الأجانب.

وأشاد “مدبولي” بالدور البطولي لأبطال الجيش والشرطة وأهالي سيناء في حفظ أمن واستقرار سيناء.