الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على توفير ممرات الإغاثة وضمان نقل المساعدات للفلسطينيين، وهذا ما اتفقا عليه الرئيس جو بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين لجون كيري، في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض يعقد الآن، قائلا: هل هناك أي اتفاق أو تشاور مع القيادة المصرية والرئيس السيسي حول نقل المواطنين في غزة إلى سيناء؟

وأضاف كيربي أنه بعد أن تنتهي الأزمة، ربما نفكر في أي سيناريوهات أخرى بالتنسيق مع قادة المنطقة، ولا أظن أن الفلسطينيين يريدون مغادرة بيوتهم ووطنهم، مشيرا إلى أن بعضهم قد يرغب في الرحيل لكن ليس كلهم.

البيت الأبيض الادارة الامريكية السيسي مجلس الامن القومي الامريكي جو بايدن سيناء

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