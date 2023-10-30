الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: إسرائيل تصر على المضى قدمًا فى الحرب لتحقيق أهدافها

غزة
غزة

قال الدكتور أشرف العكة، الباحث السياسي، إن الموقف الأمريكي من حرب إسرائيل على غزة لم يتغير وهو متداخل ومشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية.

وأضاف العكة خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري من تصريحات ومواقف وعمليات، هي عمليًا شكل من أشكال المراوغة والتضليل السياسي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أعلنا الحرب خلال الفترة الماضية، من خلال البيان السداسي على كل دول المنطقة، معقبًا: "من يعتقد أن غير ذلك، فيجب أن يعيد حساباته السياسية". 

في ظل هذا الضجيج الإعلامي والسياسي والتصريحات التي نسمعها من نتنياهو علة وقع هذه العملية العسكرية التي يقومون من خلالها بكل أشكال القصف والإرهاب والقمع، وعبر القصف الجوي والبري والبحري، وبالقنابل التدميرية والفسفور، وغير ذلك من آلة تدميرية، مؤكدًا أن هذا دليل على الإصرار على المضي قدمًا في هذه الحرب وحتى تحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة. 

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