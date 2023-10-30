الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للتضييق على "حماس".. الاحتلال: الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 315 قتيلا، ووصول عدد المحتجزين إلى 238 محتجز.

وقال “هاغاري” إن الوقود  لن يدخل إلى قطاع غزة وهذا قرار المستوى السياسي، زاعمًا ان المستشفيات تضغط من أجل الحصول على الوقود وتسليمه إلى حركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر: “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أن شبكات الاتصالات بحاجة إلى استعادة، ويسعدنا أنهم اتخذوا خطوات للقيام بذلك”.

وأكد “ميلر” أيضًا، أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في ضمان توصيل الوقود إلى غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقًا مع إسرائيل، لإعادة تشغيل خط مياه ثانٍ إلى غزة.

وأردف:" هناك مشكلات تتعلق بتضرر أجزاء من هذا الخط فعليًا".

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