"صناع الحياة" تُتيح التبرع بالجنيه الإسترليني من خارج مصر لصالح فلسطين

قامت مؤسسة صناع الحياة بنشر طرق التبرع لأهالي غزة من خارج مصر، بالجنيه الإستراليني.

وأعلنت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية، "ادعم أهل فلسطين بالدواء والغذاء، وكن غوثا ودعمًا لهم، وسند لهم في أزمتهم، يمكنك التبرع من خارج مصر بالجنيه الإسترلينى من خلال:

بنك QNB:

رقم الحساب

20319737743

‏Swift code:

‏ QNBAEGCXXXX

‏IBAN:

‏EG520037071808182031960254228

بنك ADIB:

رقم الحساب

100000568720

‏Swift code:

‏ ABDIEGCAXXX

‏IBAN:

‏EG150030017800000100000530159

ووفرت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستي "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم من بينها:

- الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم میدان أبوالعباس المرسي.

- الفيوم: أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- أسيوط: ميدان أم البطل.

- البحيرة: كفرالدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

- كفرالشيخ: برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

- الإسماعيلية: جامع أبوبكر الصديق ميدان الجمهورية، الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.

- المنوفية: میدان صيدناوي.

- الغربية: أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى.

- الشرقية: مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق.

- الأقصر: إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو.

وأطلقت الأمم المتحدة، فجر الجمعة، نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعت إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ77 شريكًا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل"، عن أن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأونروا التي تلعب دورًا فريدًا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة، و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء.

وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق، ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية، و23 مليونًا للرعاية الصحية، و21 مليونًا للمياه، والنظافة و18 مليونًا للحماية، و11 مليونًا للتعليم.