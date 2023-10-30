كواليس اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع رجال الأعمال الألمان

دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط واتحاد الغرف الإفريقية رجال الأعمال الألمان للاستثمار وإقامة علاقات تجارية مشتركة مع نظرائهم في مصر، خاصة أن الدستور المصري ينص علي أن اقتصاد السوق الحرة والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة..

أشار إلى في هذا الصدد ان مصر تعمل وبشكل متسارع لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار يعتمد علي تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية وتتبني برنامجا شاملا للأصلاح الاقتصادي، حيث تستطيع المانيا توفير التقنيات والآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة التي تتبناها الحكومة.

وقال الوكيل خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم للوفد التجاري والاستثماري الألماني الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة الوزير الاتحادي الالماني السابق الدكتور بيتر رامز اور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها، وأن الجانب الألماني يمكنه الاستفادة من موقع مصر المتميز باعتبارها مفترق طرق للتجارة العالمية والاستفادة من ارتباطات مصر الدولية من خلال مناطق تجارة حرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك تشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور وامريكا وتركيا وجميع الدول الإفريقية التي تمنح إعفاء جمركيا كاملا.

وأشار الوكيل أن رجال الأعمال الألمان يمكنهم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، ومعًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أوالاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ومعًا يمكننا تنفيذ مشروعات في إفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة إفريقية خلال الـ 6 سنوات الماضية، معظمها معنا اليوم. كما يمكننا العمل معًا على إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا والسودان واليمن.

أضاف علينا أن نعمل معًا على خلايا الهيدروجين، حيث تمتلك ألمانيا التكنولوجيا، وتمتلك مصر السوق والإرادة السياسية، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي.

من جانبه، أعرب د.بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعه العربية الألمانية عن تقديره لعقد اللقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من رجال الاعمال المصريين المتميزين، مشيرا إلي حرص الغرفة للتعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات.

شهد اللقاء د.علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية وهاني محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف وعمرأبوالعيون نائب ثان رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة أسيوط ومحمد سعدة سكرتير اتحاد الغرف ورئيس غرفة بورسعيد ومحمد المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف، ومحمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء، وعماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور عبدالعزيز مخلافي امين الغرفة الألمانية العربية، وعددا من رجال الأعمال المصريين.