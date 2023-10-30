الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى نفسى يكشف تأثير مشاهد أحداث غزة على الأطفال

غزة
غزة

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إننا في معركة وعي الآن وخسرنا شهداء ولكن القضية الفلسطينية التي حاولوا إنامتها وضحت واستيقظت من جديد ولا نستطيع منع الأطفال، خاصة أنه يوجد مشاهد على اليوتيوب والتليفزيون وهي مشاهد مروعة من غزة وبدأ الأطفال يسألون عن القضية الفلسطينية ولا بد أن نستفيد من ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لابد أن نتحدث مع أطفالنا عن حرب 48 وحرب 67 والاستنزاف وحرب 73 لأنها معركة وعي وأن نحاول أن نوعي هؤلاء الأطفال أن هذا هو العدو الرئيسي لنا.

التأثير النفسي على الأطفال

وتابع أن التأثير على الأطفال هناك من يبكي وهم العاطفيون ولكن يوجد 5% من الأطفال هم من الأطفال المعرضين للإصابة بالاكتئاب ولا بد أن نأخذ بالنا منهم.

استشاري الطب النفسي غزة القضية الفلسطينية نوعي هؤلاء الأطفال العدو الرئيسي التأثير النفسي

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