الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الصهاينة يريدون تعكير صفو علاقتنا بالفلسطينيين لكن ذلك لن يحدث

المواطني يدعى محمد
المواطني يدعى محمد زكريا

قال أحد المواطنين يدعى محمد زكريا إن مصر دائما ترحب بجميع الأشقاء العرب وتفتح ذراعيها لهم في وقت الشدائد حيث أن مصر يعيش فيها جنسيات مختلفة من العرب التي تعرضت بلادهم لحروب ودمار كسوريا والسودان واليمن، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني يسعى للوقيعة بيننا وبين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال الزج باسم سيناء لتوطينهم فيها وإنهاء القضية الفلسطينية للوقيعة بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسيدافع عنها للنهاية ونحن نقف بجانبهم ونساندهم لكن الأمر مختلف هذه المرة بين الفلسطينيين والأشقاء العرب الآخرون فالاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفريغ أرض فلسطين التاريخية من أهلها دون عودة ولكن هيهات ولن يحدث ذلك أبدا ولن يضيع حق وراءه مطالب.

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