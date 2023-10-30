الطريق إلى الاتحادية.. حملة السيسى تستقبل وفد «المحامين»: «ندعمه لولاية جديدة»

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى مقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة، وفدًا من نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بعد استقباله وترحيبه بالوفد، إن نقابة المحامين من أعرق وأكثر النقابات حضورًا فى المواقف السياسية بكل العصور، ولها تاريخ فى الكفاح والدعم من عشرات السنين.

وثمن «فوزى» المشاركة السياسية لنقابة المحامين فى كل الأحداث، بكل ما تضمه من ٣٦ نقابة فرعية، مشيرًا إلى دورها المهم فى توعية المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد على أن الدولة حرصت على تحقيق العديد من الإنجازات خلال التسع سنوات الماضية على كل المستويات، خصوصًا فى ملف العدالة، من خلال «رقمنة» خدمات العدالة والأمان، وتشغيل منظومة فرض وإنفاذ القانون، وتمكين المرأة فى النيابة والقضاء، وزيادة عدد المحاكم، ما أدى إلى تراجع معدلات الجريمة.

وقال وفد نقابة المحامين إنه بجانب اهتماماتهم المهنية والثقافية، يرون ضرورة أن يكون لهم دور وطنى، مؤكدين دعمهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لما حققه من تنمية حقيقية يراها الجميع، رغم التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة، مشيرين إلى أنهم يدركون أن مراحل بناء دولة تحتاج إلى الوقت والجهد، والمال والتحمل.

وأضاف وفد «المحامين» أن القيادة السياسية حرصت على إعادة الأمن والاستقرار، بالتزامن مع جهود تنمية الدولة وبنيتها التحتية، ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

فريد زهران: تمكين المرأة وذوى الهمم سياسيًا واجتماعيًا «أولوية»

كشفت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابى فى المحور المجتمعى. وقال المرشح الرئاسى إنه يسعى إلى إقامة دولة تؤمن بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل الذى ترتكز فلسفته على توسيع شبكات الضمان الاجتماعى، وتحويل المنح والهبات تدريجيًا إلى برامج تمكين اقتصادى للشباب. وأضاف: «نؤمن بحق المصريين فى الحصول على تعليم ذى جودة عالية، وبرفعة البحث العلمى، وإتاحة الحصول على الرعاية الصحية المجانية اللائقة لجميع المواطنين دون تمييز، وضرورة وضع سياسات صحية شاملة ومستدامة وتحسين المؤشرات الصحية للمصريين». وأوضح أنه يؤمن بحقوق الأقليات وحق المرأة والأشخاص من ذوى الإعاقة فى التمكين من المشاركة فى جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تعزيز قدراتهم فى الوصول للوظائف العامة والدعم الاجتماعى والتمكين السياسى والتعليمى والثقافى بصورة متكافئة ومتساوية كغيرهم، كما يؤمن بدور الدولة فى مكافحة الفقر المدقع ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وأشار المرشح إلى أنه يسعى إلى دولة يطمئن فيها المواطن بأن له أجهزة رقابية مستقلة وقوية تحمى مصالحه، وبرلمان يراقب ويشرع لصالحه. وقال إن برنامجه الانتخابى يتضمن أيضًا تعزيز الثقافة والتنوير وتقبل التنوع والاختلاف ومكافحة الطائفية والكراهية، وإطلاق حرية الإبداع والتعبير الفنى والثقافى والعلمى.

حملة حازم عمر:انتهينا من البرنامج الانتخابى ونركز على الجانب الاقتصادى

قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى المهندس حازم عمر، إن الحملة تدرس استقبال عدد من الكيانات والهيئات والتجهيز لعدد من الفعاليات خلال الأيام المقبلة، وذلك فى إطار اللقاءات والاجتماعات التى تعقدها الحملة مع عدد من فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتجهيز للدعاية الانتخابية والانطلاق فى ٩ نوفمبر المقبل. وأضاف الشقنقيرى، لـ«الدستور»، أنه لا طعون ولا تظلمات بشأن مرشحهم حتى الآن، وأن الأمور تسير بشكل جيد، معربًا عن أمله فى أن تسير الأجواء الانتخابية بصورة جيدة.

وواصل: «هناك اجتماعات تنظيمية ستجرى مع مندوبى ومنسقى الحملة فى المحافظات؛ للرد على الاستفسارات والتشاور حول البرنامج الانتخابى، وذلك حتى يتسنى للجمهور التعرف على برنامج مرشح حزب (الشعب الجمهورى) المهندس حازم عمر».

وأشار إلى أنه سيجرى إعداد حملة موسعة لعرض البرنامج الانتخابى على الناخبين من خلال لقاءات إعلامية، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولقاءات شعبية سيجرى تنظيمها خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه ستتم مخاطبة الناخبين فى كل الأنحاء، سواء داخل مصر أو المصريين بالخارج.

ولفت إلى أن الحملة انتهت بصورة كاملة من إعداد البرنامج الانتخابى، الذى ركز على جوانب مختلفة، منها الجانب الاقتصادى الذى يركز على معالجة التحديات الاقتصادية، وغيرها من الملفات التى تسهم فى تحسين معيشة المواطنين.

عبدالسند يمامة: تعيين عيد هيكل منسقًا عامًا للحملة الانتخابية

أصدر المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين النائب الوفدى المستشار عيد هيكل، منسقًا عامًا لحملته الانتخابية.

وكشف النائب أيمن محسب، مساعد رئيس الحملة الانتخابية لـ«يمامة»، عن عقد ٧ مؤتمرات جماهيرية فى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والغربية والبحيرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان، فور بدء فترة الدعاية الانتخابية المقرر لها ٩ نوفمبر المقبل.

وعقدت اللجنة الفرعية لحزب الوفد فى إمبابة بمحافظة الجيزة، اجتماعًا بحضور أحمد المنشاوى وأسامة عليوة، قيادات الحزب بالمنطقة، لمناقشة الاستعدادات لدعم مرشح الوفد الرئاسى عبدالسند يمامة.

كما ناقشت اللجنة آليات التواصل مع المواطنين، لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستورى.

وتواصل اللجان العامة والفرعية لحزب الوفد على مستوى الجمهورية أعمالها لدعم مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.