مواطن: مصر حِصن أمان للعرب ونحن مع فلسطين "حكومة وشعبًا"

قال محسن نبيل، مواطن إن مصر وشعبها محروسين بإذن الله تعالى ورؤسائها على مدار التاريخ مخلصون لها ومستعدون لتقديم أرواحهم فداء لكل ذره رمل في أرضها من أن يستحوذ عليها الاعداء، كما انهم أيضًا يحملون القضايا العربية على عاتقهم.

أضاف أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم حرب يرتكبها جنود الاحتلال هو أمر لن يمر، كما أن فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء بالنسبة لهم ضرب طائرين بحجر واحد، منها التخلص من آخر الأراضي الفلسطينية التي تتبقى للفلسطينيين والتخلص من أهالي غزة وانهاء القضية واحتلال سيناء بشكل غير مباشر والهجوم عليها من وقت لآخر بحجج واهيه وهو أمر لن يحدث ولن تقبله مصر والمصريون وقواتنا المسلحة.