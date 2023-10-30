الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال الإسرائيلى يحاول إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء

غزة
غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عشرات القذائف الصاروخية التي تسقط على رءوس المواطنين، ويوجد الكثير من الشهداء والمصابين في الزيتون والتفاح والشجاعية شرق وسط مدينة غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاحتلال يحاول إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء من خلال العملية، مؤكدًا أن أطقم الدفاع المدني تعمل في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد أن الإمكانات متواضعة جدًا ولا ترتقي لحجم الدمار، وسيارات الدفاع المدني متهالكة وخرجت من الخدمة منذ سنوات، وأخبرنا بذلك ولكن لا مجيب، مشيرًا إلى أن هذه الظروف تحتاج لمعدات ثقيلة لرفع الأبنية عن الموطنين، وما يوجد في غزة هو 6 لوادر فقط وفي الدقيقة الواحدة متوسط الاستهداف 10 صواريخ.

مراكز الإيواء يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل الاحتلال

وأشار إلى أن أحد المنازل بمنطقة الشاطئ كان يوجد بداخله 80 مواطنًا، وتم انتشال 40 مواطنًا من عائلة واحدة، والكثير من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي عمليات جنونية، مؤكدًا أن هذا القذف لو كان على دولة كبرى لسقطت من أول يوم واليوم تم نسف 10 أبراج في شارع تل الهوى، كما أن مراكز الإيواء يتم استهدافها بشكل مباشر وقتل المواطنين بداخلها.

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