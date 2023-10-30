أبرز رسائل السفير الفلسطيني خلال زيارته لمقر حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، ووفدًا من الجالية الفلسطينية بمصر.

كان في استقبال السفير الفلسطيني، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وبدأ اللقاء بتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم وهو استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الانساني والطبي إلى غزة، معبرًا عن مساندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين منددين بما يحدث من قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة والتي تعد اعتداءات خارج كل القوانين والقواعد.



في السياق، نشر حساب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أبرز تصريحات السفير الفلسطيني أثناء زيارته لمقر الحملة.

أبرز تصريحات السفير الفلسطيني:

•اتقدم بالشكر لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي علي هذا اللقاء ونشكرهم علي دعوتهم في هذا الوقت تحديدا لما تمر به الدولة الفلسطينية من عدوان إسرائيلي غاشم.

•لقاء اليوم يعبر عن أرقي صور التضامن مع الشعب الفلسطيني.

•نحن كشعب فلسطيني نتعرض لإبادة ممنهجة وعدوان شرس.

•نحن مطمئنون بهذا التضامن العارم من الشعب المصري.

•الرئيس السيسي ياكد دائمًا علي موقف مصر من القضية الفلسطينية بضرورة حل الدولتين والحق في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

•هناك وعي وطني كبير لدي الفلسطينيين بالبقاء علي أرضهم.

•المواطنون سوف يظلون إلي جانب ركام بيوتهم ليعمروها مره أخري.

•نعمل علي استعادة الوحدة الوطنية داخل فلسطين ونتمسك بالدور المصري في رعاية المصالحة.

الرئيس السيسي اول من طالب بوقف إطلاق النار

•مصر شريك استراتيجي تاريخي مع الشعب الفلسطيني ووقفت الي جانبنا وقدمت الشهداء والمصابين.

•نتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهودة المستمرة في دعم القضية فهو أول من طالب بوقف إطلاق النار وحرص علي ارسال الدعم الإنساني وضغط لتوصيله لاهالينا في غزة.

•اذا كانت فلسطين في قلب كل مواطن مصري فإن مصر في قلب كل مواطن فلسطيني.

•هناك مخطط قديم أن يتم عمل دولة فلسطينية في سيناء ونحن نرفض هذا المخطط، فنحن نحترم سيادة مصر ولن نسمح أن نقيم دولة فلسطينية علي أرض مصر.

•نحن نريد اقامة دولة فلسطينية علي حدود 1967 ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.