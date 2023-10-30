الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

صاروخ كورنيت في يد
صاروخ كورنيت في يد جنود حماس

قالت صحيفة "كالكيست" الإسرائيلية، إن لدى حركة "حماس" صواريخ "كورنيت" 9M133 المضادة للدبابات، وأشارت إلى أن هذا السلاح شديد الخطورة، ويمثل “أخطر” صواريخ حماس يعتبر على رأس الأسلحة التي ستسخدمها الحركة لمواجهة العملية البرية للقوات الإسرائيلية، وبإمكان هذه الصواريخ أن تهاجم الدبابات الإسرائيلية وتلحق أضرار جسيمة بها.

كانت وسائل إعلام تابعة لـ"حماس"، قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن استخدام "كتائب القسام" صواريخ "الكورنيت" في التصدي للعمليات البرية المحدودة التي قامت بها القوات الإسرائيلية.

فيما قالت قناة "الأقصى" الفضائية إن هناك اشتباكات بين عناصر من حركة حماس وقوات من الجيش الإسرائيلية قرب حدود قطاع غزة، أطلق خلالها 4 صواريخ كورنيت تجاه دبابات ومدرعات إسرائيلية.

بحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن صواريخ الكورنيت تمثل تهديدًا رئيسيًا للقوات البرية للجيش الإسرائيلي، فيما كما يدبو أن حماس وضعت خطة لمواجهة العملية البرية الإسرائيلية تعتمد على إلحقا خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي في مرحلة مبكرة، بطريقة تجبره على الإبطاء من تقدمه وترهقه.

كيف يعمل صاروخ كورنيت؟ 

صاروخ كورنيت هو صاروخ بدأ تصنيعه في أواخر الثمانينات في روسيا، لصد الدبابات المتقدمة التي تستخدمها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكان الهدف منه هو تطوير صاروخ "ساغر"، ومعالجة  العيوب حول دقة تصويبه.

برز صاروخ "كورنيت" ليكون حلًا لعدة مشكلات، وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الصاروخ تخلص من الحاجة إلى الكابلات، وله رأس حربي شديد الفتك، ويبلغ مداه أكثر من خمسة كيلومترات ونصف، في حين أن صاروخ "جافلين" الأمريكي، الذي صنع في نفس الوقت تقريبًا، كان بمدى أربعة كيلومترات.

وصاروخ "كورنيت" موجه بالليزر، حيث يضيء المشغِّل الهدف باستخدام شعاع ليزر، ثم يتبع الصاروخ شعاع الليزر إلى أن يصل إلى وجهته.

فيما ينقسم الجزء الخلفي للصاروخ إلى أربعة أجزاء، ويستقر خلفها جهاز استشعار لليزر. وفي حالة اكتشاف أي انحراف، تتعدل الدفات على الفور ليبقى الصاروخ في مساره، كما يستهدف "كورنيت" الدبابات بشكل أفقي، وهذه الميزة تتيح استخدامه ضد المواقع المحصنة، وشقوق المخابئ، وحتى الطائرات المروحية.

لدى صاروخ الكورنيت تأثير قوي جدًا، إذ يزن رأسه الحربي 4.6 كغم، وينقسم إلى قسمين: قذيفة أمامية مصممة لاختراق الدروع التفاعلية، والطبقات الأولى من الدروع، وقذيفة رئيسية خلفها تخترق الدبابة. 

استخدامات سابقة لـ "الكورنيت"

كانت قد استُخدمت صواريخ كورنيت عام 2003 في العراق، لصد دبابات "أبراهامز" الأمريكية، كما تم أيضا استخدامه في حرب أوكرانيا.

ولدى الجيش الإسرائيلي معرفة واسعة بصاروخ "كورنيت"، الذي استُخدم معه في حرب لبنان الثانية عام 2006. فخلال تلك الحرب، استهدف الحزب دبابات ميركافا الإسرائيلية والمواقع والبؤر الاستيطانية بهذه الصواريخ، في عام 2010، بدأت حركة "حماس" في استخدام الصواريخ في المنطقة ضد الجيش الإسرائيلي.

حماس ​القوات الإسرائيلية​ الكورنيت الدبابات العملية البرية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة