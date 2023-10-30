"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

قالت صحيفة "كالكيست" الإسرائيلية، إن لدى حركة "حماس" صواريخ "كورنيت" 9M133 المضادة للدبابات، وأشارت إلى أن هذا السلاح شديد الخطورة، ويمثل “أخطر” صواريخ حماس يعتبر على رأس الأسلحة التي ستسخدمها الحركة لمواجهة العملية البرية للقوات الإسرائيلية، وبإمكان هذه الصواريخ أن تهاجم الدبابات الإسرائيلية وتلحق أضرار جسيمة بها.

كانت وسائل إعلام تابعة لـ"حماس"، قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن استخدام "كتائب القسام" صواريخ "الكورنيت" في التصدي للعمليات البرية المحدودة التي قامت بها القوات الإسرائيلية.

فيما قالت قناة "الأقصى" الفضائية إن هناك اشتباكات بين عناصر من حركة حماس وقوات من الجيش الإسرائيلية قرب حدود قطاع غزة، أطلق خلالها 4 صواريخ كورنيت تجاه دبابات ومدرعات إسرائيلية.

بحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن صواريخ الكورنيت تمثل تهديدًا رئيسيًا للقوات البرية للجيش الإسرائيلي، فيما كما يدبو أن حماس وضعت خطة لمواجهة العملية البرية الإسرائيلية تعتمد على إلحقا خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي في مرحلة مبكرة، بطريقة تجبره على الإبطاء من تقدمه وترهقه.

كيف يعمل صاروخ كورنيت؟

صاروخ كورنيت هو صاروخ بدأ تصنيعه في أواخر الثمانينات في روسيا، لصد الدبابات المتقدمة التي تستخدمها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكان الهدف منه هو تطوير صاروخ "ساغر"، ومعالجة العيوب حول دقة تصويبه.

برز صاروخ "كورنيت" ليكون حلًا لعدة مشكلات، وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الصاروخ تخلص من الحاجة إلى الكابلات، وله رأس حربي شديد الفتك، ويبلغ مداه أكثر من خمسة كيلومترات ونصف، في حين أن صاروخ "جافلين" الأمريكي، الذي صنع في نفس الوقت تقريبًا، كان بمدى أربعة كيلومترات.

وصاروخ "كورنيت" موجه بالليزر، حيث يضيء المشغِّل الهدف باستخدام شعاع ليزر، ثم يتبع الصاروخ شعاع الليزر إلى أن يصل إلى وجهته.

فيما ينقسم الجزء الخلفي للصاروخ إلى أربعة أجزاء، ويستقر خلفها جهاز استشعار لليزر. وفي حالة اكتشاف أي انحراف، تتعدل الدفات على الفور ليبقى الصاروخ في مساره، كما يستهدف "كورنيت" الدبابات بشكل أفقي، وهذه الميزة تتيح استخدامه ضد المواقع المحصنة، وشقوق المخابئ، وحتى الطائرات المروحية.

لدى صاروخ الكورنيت تأثير قوي جدًا، إذ يزن رأسه الحربي 4.6 كغم، وينقسم إلى قسمين: قذيفة أمامية مصممة لاختراق الدروع التفاعلية، والطبقات الأولى من الدروع، وقذيفة رئيسية خلفها تخترق الدبابة.

استخدامات سابقة لـ "الكورنيت"

كانت قد استُخدمت صواريخ كورنيت عام 2003 في العراق، لصد دبابات "أبراهامز" الأمريكية، كما تم أيضا استخدامه في حرب أوكرانيا.

ولدى الجيش الإسرائيلي معرفة واسعة بصاروخ "كورنيت"، الذي استُخدم معه في حرب لبنان الثانية عام 2006. فخلال تلك الحرب، استهدف الحزب دبابات ميركافا الإسرائيلية والمواقع والبؤر الاستيطانية بهذه الصواريخ، في عام 2010، بدأت حركة "حماس" في استخدام الصواريخ في المنطقة ضد الجيش الإسرائيلي.