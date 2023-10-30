الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل تقصف محيط مستشفى القدس على مسافة 20 مترًا

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترًا.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بقطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري.

نوه الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى القدس في غزة يؤوي 450 مريضًا ونحو 14500 نازح، فكيف يتم الإخلاء.

أشار مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، أن الهلال الأحمر المصري يبذل جهودًا كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل مستشفى القدس الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني غزة القدس

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