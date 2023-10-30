بالأرقام.. هل يعيش "صلاح" موسمه الأفضل تهديفيًا فى البريميرليج؟

واصل المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم بعدما نجح في التسجيل من جديد أمس في الجولة العاشرة من البريميرليج.

صلاح سجل هدفا جديدا في اكتساح الريدز لنظيره نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده إلى 8 أهداف في ترتيب هداف الدوري.

ويعتبر الموسم الحالي هو ثاني أفضل مواسم صلاح تهديفيًا في بطولة الدوري الإنجليزي بعد موسم 2021-2022 بعد مرور 10 جولات.

وأصبح مو ثالث لاعب فقط في تاريخ الريدز يسجل في أول 5 مباريات للفريق على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي بعد هاري شامبرز في عام 1922، وجون ألدريدج في عام 1987، وهو الأول الذي يحقق ذلك الإنجاز في حقبة "البريميرليج".

صلاح الموسم الحالي شارك في الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 12 هدفًا، بواقع تسجيله 8 أهداف وصناعته لـ 4.

وفي موسم 2021-2022 أفضل مواسمه ساهم في 17 هدفًا بأول 10 جولات بعدما سجل 10 أهداف وصنع 7.

وفي موسم 2020-2021 سجل 8 ولم يصنع، بينما في موسم 2019-2020 سجل 5 وصنع 3، موسم 2018-2019 سجل 5 وصنع 4 وأخيرًا أول مواسمه في 2017-2018 سجل 5 وصنع 3.

كما واصل صلاح سلسلته من التسجيل أو الصناعة في 14 مباراة متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الفريق "أنفيلد رود".