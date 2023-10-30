مسؤول مبادرة نفهم صح: الانتخابات الرئاسية مرحلة هامة لإكمال مسيرة الدولة المصرية

تستعد الدولة المصرية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليدلي المصريين داخل مصر وخارجها بأصواتهم للاستحقاق الانتخابي.

للمشاركة المجتمعية، دشنت مبادرة نفهم صح لمواجهة الإشاعات وحث المواطنين على أن صوتهم الانتخابي ضرورة حتمية للاستحقاق الانتخابي.

قال رامي يسري مسؤول المبادرة لـ"الدستور" إن التنفيذ يبدأ من خلال ورشة عمل كيفية توصيل المعلومة للمواطنين وطريقة التعامل معهم، والتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية وقواعد وضوابط المشاركة وما الممنوعات أثناء عملية التصويت.



تابع رامي، أن تلك الفترة الوطنية لابد أن يشارك فيها المواطنين من أجل مصلحة الوطن وأن يكون المواطنين على قدر واع من المعلومات لمواجهه الشائعات وهذا يتم بكيفية التأكد منها من مصادرها الأصلية الموثوق فيها.

واستكمل بأن المشاركة الانتخابيه القادمه هي رد حاسم على وحدة الدولة المصرية حكومة وشعبا تجاه كل من يستفز بنا سوءا، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية ستستمر حتى الصمت الانتخابي بمستهدف يصل إلى 100 ألف مواطن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتحت رأيه التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بالإسكندرية.



وتابع يسري، أن المبادرة ستصل للمواطنين بأكثر من وسيلة تواصل سواء من خلال الحملات الميدانية في الشوارع والتجمعات العامة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى متنوع لتوعية المواطنين بأن صوتهم الانتخابي أمانة وواجب وطني لتحديد مصير بلادنا.