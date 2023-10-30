الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيونى لتنفيذ الهجوم البرى

الوضع في غزة
الوضع في غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تتجه نحو تنفيذ مخططها والخيار البري لاجتياح غزة، من أجل إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح لبلاد مجاورة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة هي من تشجع الكيان الصهيوني لتنفيذ الهجوم البري.

وأشار "سيد"، إلى أن مع ذلك فقد اتسم الخطاب الأمريكي في الفترة الأخيرة بالمرونة بعض الشىء، من خلال طلب إدخال المساعدات الطبية والغذائية من معبر رفح.

خبير علاقات دولية الكيان الصهيوني الولايات المتحدة إسرائيل غزة الشعب الفلسطيني خبير العلاقات الدولية القاهرة الإخبارية الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية

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