خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيونى لتنفيذ الهجوم البرى

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تتجه نحو تنفيذ مخططها والخيار البري لاجتياح غزة، من أجل إجبار الشعب الفلسطيني للنزوح لبلاد مجاورة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة هي من تشجع الكيان الصهيوني لتنفيذ الهجوم البري.

وأشار "سيد"، إلى أن مع ذلك فقد اتسم الخطاب الأمريكي في الفترة الأخيرة بالمرونة بعض الشىء، من خلال طلب إدخال المساعدات الطبية والغذائية من معبر رفح.