محمد التاجى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالته الصحية عقب إصابته فى المسجد النبوى

كشف الفنان القدير محمد التاجي، عن تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته بجروح فى رأسه إثر اصطدامه بعمود كبير، أثناء أدائه صلاة الفجر بالمسجد النبوي الشريف.

محمد التاجي يكشف لـ"الدستور" تطورات حالته الصحية

أكد التاجي، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حالته الآن مستقرة، ويشعر أنه بحالة صحية جيدة حاليًا، خاصة أنه كان يعانى من إرهاق واجهاد شديد، وقام بعمل فحوصات طبية شاملة، كما يفعل من حين لآخر، للاطمئنان على حالته الصحية، التى تحسنت بشكل كبير "على حد قوله".

وحرص التاجي، من خلال "الدستور"، على طمأنة الجمهور، معربًا عن سعادته البالغة باهتمام وسؤال أصدقائه وجمهوره ومحبيه عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للاطمئنان على حالته الصحية.

تفاصيل إصابة محمد التاجي فى رأسه

كان قد أعلن الفنان محمد التاجي عن إصابته فى رأسه، صباح اليوم الإثنين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشر صورة له على صفحته الشخصية وعلق قائلًا: "الحمد لله وقع أجري على الله، قدر الله وما شاء فعل، لسه حالًا آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي، رايح أصلي الفجر، اتكعبلت ووقعت على الأرض وراسى خبطت فى عمود مربع رخام".