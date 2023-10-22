محمد التاجى: رفضت أن يقوم أحد بخدمة أمى غيرى لرد الجميل لها

استعاد الفنان محمد التاجي ذكرياته مع والدته، مؤكدًا أنه بعد مرضها فضل أن يكون إلى جانبها لأنه ابنها الوحيد، ولذا قرر أن لا يتركها لأي شخص ولأن هذا مفروض عليه وليس على أي شخص آخر.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية CBC، أنه هو من كان يقوم بخدمتها وعمل كل ما يخص والدته لأنه يرد جميلًا عليه فقد قامت هى بعمل كل ذلك له، مشيرًا إلى أنه كان يوجد حالة عشق كبيرة تجمعه بوالدته.

وتابع أن كل ما يقوم به الإنسان في والدته يقوم أولاده بعمله فيه ولكن بأضعاف مضاعفة وسيأخذ جزاءه في الدنيا وليس في الآخرة.

أشياء تعلّمها من والدته

وأشار إلى أنه كان يخرج أمواله من جيبه ووالدته كذلك ويقوم باقتسامه معها ولم يكن بينهما أي حساب يومًا، مؤكدًا أنه أخذ عن والدته الحنية، كما أنها هى من علمته الطبيخ، وكذلك كيف يكون مرتبًا كجده الفنان عبدالوارث عسر.