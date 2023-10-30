وقع المهندس نبوي محمود حسن رئيس شركة الغازات البترولية بتروجاس، و المحاسب مصطفي السيد رئيس شركة السهام لنقل المواد البترولية، بروتوكول تعاون لإصلاح وتجديد سيارات أسطول النقل التابع لـ بتروجاس،والمتمثل في سيارات النقل والمقطورات والجرارات ، وذلك وفقاً لمنظومة التكامل بين شركات قطاع البترول.

وكشف المهندس نبوي محمود حسن رئيس بتروجاس أن هذا البروتوكول يأتي في تنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، من حيث ضرورة التكامل بين شركات القطاع والاستفادة من إمكانياتها والعناصر البشرية العاملة فيها.

بروتوكول تعاون بين بتروجاس والسهام البترولية لإصلاح وتجديد السيارات

وتابع «نبوي» بأن شركة السهام شركة مملوكة للقطاع، ولديها خبرات وعناصر مدربه في مجال الصيانة ، بدلاً من الاستعانة بمراكز من الخارج لصيانة سيارات الشركة وقعنا هذا البروتوكول حتي تعمل شركات قطاع البترول وكأنها وحدة واحدة