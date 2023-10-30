لجنة التخطيط بالأهلى ترفض استمرار موديست لنهاية الموسم

استقرت لجنة التخطيط؛ برئاسة محسن صالح علي منح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي مهلة زمنية حتى شهر يناير المقبل وإنهاء موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق الأول.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللجنة قررت حسم مصير موديست بعد تراجع مستواه وتواضع أدائه في آخر مواجهة أمام سيمبا التنزاني في دور الثمانية للدوري الإفريقي وتكرر نفس السيناريو أمام صن دوانز في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا ولم يستغل الفرصة التي حصل عليها في اللقاء بعد استبعاد محمود كهربا مهاجم الفريق عقب إصابته بشد في العضلة الضامة علي هامش المران الأخير قبل مواجهة صن دوانز.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط رفضت تحديد مصيره مع الأهلي، سواء بالتجديد معه لموسم آخر أو توجيه الشكر له بنهاية الموسم الحالي وترك القرار إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأشار المصدر إلي أن اللجنة اقترحت فسخ التعاقد بالتراضي مع المهاجم الفرنسي في حالة استمرار هبوط مستواه الفني والبدني وفشله في إقناع الجميع بقيادة هجوم المارد الأحمر سواء في المسابقات القارية أو المحلية.

الدوري الإفريقي| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، وصلت مطار القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

واشتملت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

وأكد مارسيل كولر، أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب: قدمنا شوطًا أول دفاعيًّا بشكل جيد، كان ينقصنا الهدوء، وتحدثت في هذا الأمر مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وخلال الشوط الثاني استقبلنا هدفًا بخطأ من لاعبي الفريق، ثم أصبحت المباراة سجالًا بين الفريقين.

وأبدى المدير الفني اندهاشه الشديد من عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لا أعرف لماذا لا ينظر حكام إفريقيا على الفار، لا سيما أن الكرة كانت واضحة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن فريق صن داونز من الفرق القوية في قارة إفريقيا، وأن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة العودة لحسم التأهل، رغم ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.