رواد السوشيال يشيدون بزيارة معتز عزايزة إلى مصر

تصدرت زيارة المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة منصات السوشيال ميديا، حيث كان في زيارة لمصر قبل احتلال غزة وكتب عبر صفحته على “انستجرام” تفاصيل زيارته لمصر وعشقه لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور زيارته لمصر، بالإضافة إلى ما كتبه عنها عبر صفحته على “انستجرام” ويوجد بها العديد من المتابعين.



قال رواد السوشيال ميديا: "على إنستجرام في حساب "معتز عزايزة" في الـHighlight بعنوان First day in Egypt، نصًا من معتز قال: "سأركب المترو لأول مرة في حياتي وأصلي صلاة التسليم لأول مرة هنا، واو! هذه حقًا أمور بسيطة نحن بحاجة إليها في غزة، إنه شيء بسيط أن يكون لديك مترو أو قطار، لماذا لا نحصل عليه؟ لكن بالطبع نحن محرومون من كل شيء."

واستكمل المنشور: "في باقي القصص، نزلت إلى كورنيش النيل ووسط المدينة وقلت: "بالطبع سأستخدم الكاميرا، ولكن سأستمتع بالمشهد أولًا، سأستمتع بالجمال والحياة الموجودة هنا، فعلا كنت مفتقدًا لشيء مثل هذه الحياة."

واستكملوا ردود السوشيال ميديا عن زيارة معتز لمصر قائلين: "لف كتير وكمان كانت أول مرة يستخدم الـ 4G ويتصور صور كليشيه عشان ماينفعش تيجي مصر وماتتصورهاش، قعد في مصر لحد ما اتعود على المترو ونزل ٦ الصبح يصور العتبة فاضية ويقول العتبة كما لم تراها من قبل، بقى ابننا خلاص، كان معظم الرحلة لوحده حتى العيد الكبير ومش لاقي حد يصوره لو نعرف ياعم معتز كنت تلاقينا طوابير نصورك والله".

وقال رواد السوشيال ميديا عن معتز عزايزة: "الراجل ده حبّبنا في مهنة التصوير أكثر وأكثر وحبّبنا في الكاميرا بتاعته وبيأكد دايمًا قد ايه التصوير ده رسالة وسلاح مهم جدًا وبينقل حقائق للناس عمرها ما كانت هتبان شكرًا_معتز_عزايزة".