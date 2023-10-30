متابعة ميدانية للدورات التدريبية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أجرى اليوم متابعة ميدانية للدورات التدريبية التربوية المقامة بإدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ضمن الخطة التدريبية لقطاع المعاهد الازهرية، للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بناءً على توجيهات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ أيمن عبد الغني، بمتابعة الدورات التدريبية على أرض الواقع.

وتفقد عبد الحكيم قاعود، من إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وموفد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، يرافقه أمين عزام مدير التدريب بالمنطقة، الدورات التدريبية.

تدريبات لتطوير التعليم الأزهري

وخلال زيارته تحدث “عبد الحكيم” للمتدربين؛ ليطمئن على مدى رضاهم على المادة التدريبية، واستمع لاقتراحاتهم في دعم التدريب، موضحًا أن هذا البرنامج وضعته نخبة من المدربين المعتمدين، والمتخصصين في إعداد الحقائب التدريبية، تحت إشراف الدكتور شريف سميح مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، بناءً على تعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، تلبيةً للاحتياجات التدريبية الفعلية؛ سعيًا لضمان تنفيذ خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

تنمية مهارات موجهين الحاسب الآلي ومعلمي الدراسات الاجتماعية

هذا وتقام بإدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، عدد من الدورات التدريبية؛ منها دورة تنمية مهارات موجهي عموم الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية، وحاضر فيها اليوم فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، ودورة معلمي الدراسات الاجتماعية على مستوى المنطقة، وحاضر فيها اليوم عبد الحليم على فرج.

كما تقام دورة “مكافحة الفساد” والتي تأتي في إطار مشاركة الأزهر الشريف في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بتوجيهات من الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر، وحاضر فيها اليوم اللواء مجدي يوسف من الرقابة الإدارية.