بـ10 تخصصات.. تنظيم قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بالشرقية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، بمشاركة جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 99 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، تنفيذأ لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجًا للمرضى، شملت (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا ان المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقريتى النخاس وكفر الأشراف مركز الزقازيق، وحى مبارك وسنجها مركز كفر صقر بالشرقية.

تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.