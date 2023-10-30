الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء فلسطين: العمليات تجرى دون تخدير وخارج غرف الإنعاش

محمد أشتية
محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العمليات تجرى دون تخدير وخارج غرف الإنعاش وفي ساحات المستشفيات التي فاضت بالجرحى والشهداء، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين ويتقاسم المنكوبون الموت وهم في بيوتهم.

 

وقف العدوان والسماح بعلاج المصابين لإنقاذ حياة الآلاف

وشدد أشتية، في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم، على أن المطلوب الآن وقف العدوان والسماح بعلاج المصابين لإنقاذ حياة الآلاف الذين يتهددهم الموت، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، ووقف التهجير القسري، وذكر أنّ عشرين شاحنة يوميًا لا تمكّن الناس من مواجهة أدنى احتياجاتهم الإنسانية.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، مواقف الدول والحكومات والشعوب التي انحازت إلى قيم الحق والعدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا الدول الصامتة إلى الخروج عن صمتها والدول الراعية لحرب الإبادة المتدحرجة بالتوقف عن رعايتها للمقتلة الجماعية المتواصلة.

رئيس الوزراء الفلسطيني العمليات تجرى دون تخدير خارج غرف الإنعاش غرف الإنعاش دون تخدير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية محمد اشتيه

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