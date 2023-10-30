توزيع 2730 رأس ماعز و7.5 طن أعلاف لدعم تمكين المرأة المعيلة بمطروح

قال الدكتور نعيم مصيلحي المنسقِ الوطنيِ لمشروعِ تعزيزِ القدرةِ على الموائمةِ في البيئاتِ الصحراويةِ "برايد"، إنَ الدولةَ تولي اهتمامًا غيرَ مسبوق في توجيهِ الدعمِ والخدمات ومشروعات تنموية لسكانِ صحراءَ مطروح منْ خلالِ وزارةِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي بالتعاونِ معَ الصندوقِ الدوليِ للتنميةِ الزراعيةِ “إيفاد”.

وأوضح المنسقِ الوطنيِ لمشروعِ تعزيزِ القدرةِ على الموائمةِ في البيئاتِ الصحراويةِ "برايد، أنه فيما يخص مجال تنمية المرأة، فقد استهدف المشروع تقديم مشروعات داعمة صغيرة ومدرة للدخل لصالح السيدات البدويات خاصة المعيلات منهن، من خلال قيام المشروع بتوفير 2730 رأسا منْ الماعزِ وتوزيعها بالمجانِ على السيداتِ المعيلاتِ بالمجتمعاتِ البدوية الصحراويةِ، وقرى واحةِ سيوة وقرية الجارة كأصغرِ قريةٍ في مصرَ التي تبعدُ عنْ مدينةِ مرسى مطروحٍ بحوالي 300 كيلو، ويستفيد من هذا البرنامج 546 سيدة معيلة بالمجتمعات المحلية الصحراوية بمحافظة مطروح.

الاهتمام بتعريف ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة بمطروحَ

وأوضح المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروعِ تعزيزَ القدرةِ على المواءمةِ في البيئاتِ الصحراويةِ (برايد)، أنهُ في إطارِ توجيهاتِ السيد القصير الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي، والدكتور حسام شوقي رئيسِ مركزِ بحوثِ الصحراءِ بضرورةِ الاهتمامِ بتعريفِ ريادةِ الأعمالِ والمشروعاتِ الصغيرةِ للمرأةِ المعيلةِ بمطروحَ في المناطقِ الصحراويةِ تم توزيعَ عددِ 2730 رأسِ منْ الماعزِ بالإضافةِ إلى 7.5 طنِ منْ الأعلافِ لتحسينِ مستوى المعيشةِ للمرأةِ البدويةِ المعيلة لعدد إجمالي 546 سيدة، تشمل 140 سيدة بالسلومْ وسيدي براني، 60 سيدة بالنجيلة، 70 سيدة بمرسى مطروح، 60 سيدة برأس الحكمة، 70 سيدة بالضبعة، وعدد 50 سيدة بسيوة وقرية الجارة، بالإضافة إلى توزيع 480 رأس ماعز يستفيد منها 96 سيدة من اوائل فصول محو الأمية بمختلف المراكز كجوائز تشجيعية على التعلم ومحو الأمية للسيدات والفتيات البدويات.

تسليمِ المرحلةِ الأولى

وأشار إلى أنه تم بالفعل بدء تنفيذ البرنامج فى يوليو 2023 والعمل مستمر تباعًا، وسلمت لجنةً مكونةً منْ مركزِ التنميةِ المستدامةِ ومشروعِ برايدْ المرحلةِ الأولى، والتي انطلقتْ إلى واحةِ سيوة وقرية الجارةِ، وتمَ تسليم رؤس الماعز للسيدات المستفيدات بمناطق ابوشروفْ وقريةُ عبدِ السلامْ وجارةِ أمِ الصغيرِ بواحةِ سيوة بحضورِ المهندسةِ فاطمة عبدالحاكمْ مديرِ إدارةِ تنميةِ المرأةِ،والمهندسةِ هالةِ محمد نائب مديرِ إدارةِ تنميةِ المرأةِ، والدكتورةِ إسراءْ جمال بوحدةِ العلاقات العامة والإعلامِ بالمركز، فيما تستمر لجان التوزيع فى باقى المراكز.

فصولِ محوِ الأميةِ لتحسينِ الأوضاعِ الاجتماعيةِ

من جانبها، قالت المهندسةُ فاطمة عبدالحاكمْ مديرَ إدارةِ تنميةِ المرأةِ، بأنَ مشروعاتِ تنميةَ المرأةِ الريفيةِ يستفيدُ منها النساءُ والفتياتُ أوائل فصولِ محوِ الأميةِ لتحسينِ الأوضاعِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ لهنَ بالدعمِ العينيِ والتدريبِ والتوجيهِ منْ خلالِ التدريبِ على أنشطةِ ومهاراتِ إنتاجيةٍ تدرُ دخل يساعدُ في رفعِ المستوى الاقتصاديِ للمرأةِ، وقدمَ المشروعُ دعما عينيا لإقامةِ مشروعاتٍ صغيرةٍ ومتناهيةٍ الصغرِ هدفها توفيرَ فرصِ عملٍ للمرأةِ المعيلةِ في القرى المستهدفةِ.

التمكينِ الاقتصاديِ للمرأةِ المعيلةِ

وتابعت مديرَ إدارةِ المرأةِ، أنَ مكونَ المرأةِ بمشروعِ برايدْ يسعى إلى التمكينِ الاقتصاديِ للمرأةِ المعيلةِ وتنميةُ قدراتها لتوسيعِ فرص العملِ أمامها، وزيادةُ مشاركتها في التنمية خاصةً في مجالِ المشروعاتِ الصغيرةِ ومتناهيةٍ الصغرِ والتي تدرُ دخلًا بشكلٍ مباشرٍ على المرأةِ المعيلةِ وخاصةً في المناطقِ الصحراويةِ.