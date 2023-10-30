تثقيفية "مستقبل وطن" تتابع استعدادات فرعياتها للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بـحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد الجندي، اجتماعا مع أمناء الأمانة بمحافظات الجمهورية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة، والوقوف على تشكيلات هيئات مكاتب أمانات التدريب والتثقيف سواء على مستوى المحافظات وعلى مستوى الأقسام والمراكز، والتأكيد على ضرورة متابعة الانتهاء من كل التشكيلات التنظيمية للأمانة.

التوعية تجاه الأحداث الجارية

وأكد المهندس أحمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف، على ضرورة عمل الأمانة بالمحافظات والأقسام بالتوعية تجاه الأحداث الجارية التي تخص القضية الفلسطينية وموقف ومجهودات مصر والقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذه القضية، مطالبا بضرورة وضع الاستعدادات النهائية لخطة عمل الأمانة في الانتخابات الرئاسية القادمة والمشاركة في إدارة غرف العمليات بالمحافظات.

خطة عمل المرحلة القادمة



وخلال الاجتماع استعرض أمناء أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظات جهود عمل الأمانة خلال المرحلة السابقة والمشاركة مع الأمانات النوعية المختلفة بالمحافظات في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية، وطرح المشاركون عددا من المقترحات والأفكار في ضوء خطة عمل المرحلة القادمة.

الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية

وتواصل المحكمة الإدارية العليا، لليوم الثانى على التوالى مرحلة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية، كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتكون المدة بدأت من أمس الأحد الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 لمدة 10 أيام، للفصل فى الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائي والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد انتهت أمس من مدة استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، فى الرابعة عصرًا، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أقر فتح باب تلقى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومى الجمعة 27 أكتوبر واليوم السبت 28 أكتوبر.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع