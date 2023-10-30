رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يوجه بتكثيف المرور الدوري على أحياء المدينة

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، أنه في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وأعمال التطوير في المدن الجديدة، وتنفيذًا للتعليمات بإشراف نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومدير الإدارات المعنية، وبالتنسيق مع شركات الصيانة العامة في المدينة، لتكثيف العمل لرفع كفاءة وتطوير المزروعات في الحديقة المركزية بوسط المدينة والمسطحات الخضراء والجزر في مداخل المدينة.

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تطوير مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية

وأضاف محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن خطة تطوير وتجميل المدينة تتضمن وفقاً للعام المالي الحالي أعمال الطرق والمحاور الرئيسية وأحياء المدينة بالإضافة إلى تكثيف أعمال زراعة النباتات والزهور الملونة والاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء للحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وإزالة الزراعات الضعيفة وتنسيق الأشجار والنخيل وأحواض الزهور وقص النجيل والرفع الفوري لجميع أعمال القص والتقليم لتكون الحدائق والمسطحات الخضراء متنفسًا لقاطني المدينة، حيث تم زراعة أكثر من مليون متر مربع في المدينة.

كما وجه المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة لرؤساء الأحياء بتكثيف العمل والمرور الدوري بأحياء المدينة ورصد كافة أشكال التعديات والاشغالات والتعامل الفوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واسترداد حق الدولة.

وبالمرور الدوري لرئيس الحى الرابع تم رصد حالة تعدي بالشروع في عمل شدة خشبية وصب لدور مخالف بالقطعة رقم (٧٠/٣٦) بالحى الرابع وقامت على الفور إدارتي التنمية والأمن باتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز، وذلك لمخالفة الترخيص الصادر، وتم إيقاف الأعمال والتعامل على نظام الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد أن جهاز المدينة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة أي مظاهر للتعديات والاشغالات، وحرص الجهاز على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأشاد رئيس الجهاز بروح العمل كفريق واحد والتنسيق بين إدارتي الزراعة والتنمية لرفع أي مخالفات للأعمال في حينه، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.