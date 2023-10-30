الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. 6 نوفمبر

بوستر الدورة الثامنة
بوستر الدورة الثامنة مهرجان شرم الشيخ

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، والمقرر أن تنطلق دورته الثامنة في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر تحت شعار “مسرح من أجل الإنسانية”، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 

وسيحضر المؤتمر كلًا من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنانة ريم أحمد، والفنان طه خليفة،والفنان محمد صلاح آدم. وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم: الفنان  الدكتور مجدي كامل، والمنتج هشام سليمان الأمين العام  للجنة  العليا للمهرجان،  والكاتب الصحفي وائل السمري، والكاتب الصحفي ضياء دندش، والمخرج عادل عبده.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن مكرمين الدورة الثامنة، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي مؤتمر صحفي الدورة الثامنة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي موعد المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مواد متعلقة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطرح البوستر الدعائي للدورة الثامنة

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يتضامن مع فلسطين

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن ورش دورته الثامنة

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

لماذا برأت المحكمة فتاتين من ممارسة الرزيلة عبر فيس بوك؟

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة