اختبار طبى لتحديد مصير كهربا من المشاركة أمام صن دوانز فى الإياب

يخضع محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق، اليوم الإثنين، وذلك لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى أمام صن داونز الجنوب إفريقي في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

وغاب كهربا عن مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي؛ بسبب إصابة في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مران الفريق الأحمر الأخير قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي في اللقاء الذي تعرض فيه المارد الأحمر للخسارة بهدف دون رد.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي؛ للوقوف على حالة كهربا؛ من أجل وضع خطته لمباراة الإياب في ظل ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، دون راحة وذلك بعد الخسارة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، عصر أمس الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لصن داونز

ويخوض الأهلي تدريباته ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قادمة من جنوب إفريقيا بعد الانتهاء من خوض مباراة صن داونز، عصر أمس، على ملعب لوفتوس بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام صن داونز في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر أمس، على ستاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

صن داونز الذي استغل خطأ في التمرير وتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 52، كما تغاضى الحكم لويس ديجيندو عن احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ودون تدخل أيضًا من حكمي الفار.