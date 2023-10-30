الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع انتهاء شهر التوعية بسرطان الثدي.. مشاهير حاربوا المرض

سرطان الثدي
سرطان الثدي

هناك العديد من المشاهير المشهورين حاربوا سرطان الثدي بصمت خلف ابتساماتهم المبهرة وظهورهم الساحر على السجادة الحمراء، إن رحلاتهن التي اتسمت بالخوف والمرونة والكفاح من أجل البقاء، تذكر الجميع باستمرار بأن سرطان الثدي لا يشهد شهرة أو ثروة.

هؤلاء المشاهير الناجين من سرطان الثدي والذين حولوا تجاربهم إلى شهادة حية من الأمل والإلهام.

شادية

بدأت رحلة الراحلة شادية مع آلام مبرحة في الثدي أثناء مسرحية ريا وسكينة، مما دفعها إلى إجراء الفحوصات اللازمة، عندما تلقت الأخبار الصادمة عن تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، انتقلت إلى فرنسا لتلقي العلاج.

هناك، خضعت لعملية استئصال الثدي لكنها لم تدع معركتها مع السرطان تعيق مساعيها الفنية، بعد عودتها من العلاج لعبت دور البطولة في فيلمها الأخير "لا تسألني من أنا"، قبل أن تقرر في النهاية الاعتزال، واستمر إرث شادية حيث تبرعت بسخاء بمسكنها الخاص، وحولته إلى مركز مخصص لأبحاث السرطان لصالح المرضى في المستقبل.

ناهد شريف

معركة ناهد شريف مع المرض تطورت بشكل مأساوي، وهي يتيمة تزوجت من زوج لا يعيلها، أثناء مرضها كان عليها أن تتحمل عملية العلاج بأكملها وحدها، تم تشخيص حالتها في ذروة شهرتها ونجاحها في عام 1979، وعلى الرغم من أنها طلبت العلاج في السويد، إلا أنها اضطرت إلى العودة قبل الأوان بسبب عدم قدرتها على تمويل بقية علاجها.

مديحة كامل

بعد تشخيص حالتها انطلقت مديحة في رحلة لمحاربة المرض من خلال إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، وفي الوقت نفسه تخلت عن العادات الضارة مثل التدخين والحياة الليلية، وبعد انتصارها على المرض عادت إلى عاداتها القديمة مما أدى إلى تكراره.

بسمة وهبة

بدأت معركة بسمة وهبة مع سرطان الثدي عام 2013، وشعرت حينها بكتلة غريبة أثناء رحلة عمل إلى دبي، لم يمض وقت طويل قبل أن يكشف تصوير الثدي بالأشعة السينية عن وجود ورم من شأنه أن يترك علامة لا تمحى على حياتها.

وأدى ذلك إلى انخراطها في معركة صامدة لمدة عام ضد المرض، الأمر الذي استلزم في النهاية إزالة أحد ثدييها.

اليسا

كشفت المغنية اللبنانية إليسا علنًا عن معركتها مع سرطان الثدي في عام 2018، وبعد تشخيص إصابتها شرعت بشجاعة في رحلة التعافي وخضعت لجلسات العلاج الإشعاعي والكيميائي.

سرطان الثدي شهر التوعية بسرطان الثدي مشاهير بسمة وهبة إليسا

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