الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

قبل انتهاء شهر التوعية.. علامات يجب الانتباه لها لتجنب خطر الإصابة بسرطان المبيض

سرطان المبيض
سرطان المبيض

من الأهمية تسليط الضوء على مرض سرطان المبيض الذي غالبًا ما يكون صامتًا لكنه مميت، ويُعرف باسم "القاتل الصامت" لأنه خصم هائل ويحمل تهديدًا كبيرًا لصحة المرأة، ومع ذلك مع التقدم في إدارته في الوقت الحاضر أصبحت النتائج أفضل بكثير، لذا دعونا نتعمق في الحقائق والأعراض والعلاجات.

سرطان المبيض يميل إلى أن يمر دون أن يلاحظه أحد في مراحله المبكرة، حيث يمكن أن تكون الأعراض خفية ويمكن أن تعزى بسهولة إلى مشاكل شائعة أخرى ولكن بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها تشمل:

انتفاخ البطن: انتفاخ مستمر وغير مبرر، خاصة إذا كان مصحوبًا بالشعور بالامتلاء.

آلام الحوض أو البطن: ألم مزمن أو عدم الراحة في منطقة الحوض أو البطن.

صعوبة في تناول الطعام: صعوبة في تناول الطعام أو الشعور بالشبع بسرعة، حتى عند تناول كميات صغيرة.

كثرة التبول: زيادة الرغبة في التبول أو تغيرات في عادات الأمعاء.

التعب: التعب غير المبرر الذي لا يتحسن مع الراحة.

فهم طرق علاج سرطان المبيض

عندما يتعلق الأمر بعلاج سرطان المبيض، فإن الكشف المبكر هو المفتاح، يمكن أن تختلف خيارات العلاج اعتمادًا على مرحلة السرطان والصحة العامة للمريض، تشمل طرق العلاج الشائعة الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة ولكن دعونا نركز على عنصرين حاسمين: جراحة التخفيض الخلوي وHIPEC.

جراحة التخفيض الخلوي: قطع الورم

جراحة التخفيض الخلوي المعروفة أيضًا باسم جراحة إزالة الحجم، تلعب دورًا محوريًا في إدارة سرطان المبيض|، الهدف من هذه الجراحة هو إزالة أكبر قدر ممكن من الورم، يقوم الجراحون باستهداف وإزالة النمو السرطاني المرئي داخل البطن بدقة.

العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي عالي الحرارة هو علاج متخصص وهو مصمم لاستهداف أي خلايا سرطانية متبقية في تجويف البطن، بعد إزالة الورم يتم توزيع محلول العلاج الكيميائي الساخن في جميع أنحاء تجويف البطن.

تعزز الحرارة فعالية العلاج الكيميائي ولأنها موضعية، فإنها تقلل من التعرض لبقية الجسم، ويهدف هذا العلاج المستهدف إلى تدمير أي خلايا سرطانية مجهرية ربما تكون قد فُقدت أثناء الجراحة.

سرطان المبيض علاج سرطان المبيض أعراض سرطان المبيض العلاج الكيميائي العلاج الجراحي

مواد متعلقة

علامات بدائية تنبه بخطر الإصابة بمرض سرطان العظام وأنواعه الشائعة

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة