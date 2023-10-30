هائل الفاهوم: تونس تقوم بتدريس تاريخ القضية الفلسطينية لكل المراحل التعليمية

كشف السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم، أن تونس تقوم بتدريس تاريخ القضية الفلسطينية لكل المراحل التعليمية.

وقال سفير فلسطين بتونس، خلال لقائه عبر القاهرة الإخبارية، أن الوضع في فلسطين هو استراتيجية إبادية وتهجيرية للفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل حاولت على مدى عقود أن تبيد الدولة الفلسطينية.

وأضاف سفير فلسطين بتونس، أن ما يرتكب الآن في فلسطين تم ارتكابه من قبل ولم تتوقف المجازر منذ ذلك الوقت، لافتًا إلى أن الهدف الاستراتيجي من التصعيد الحالي هو تفتيت وإضعاف الأمة العربية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد استعداد بلاده الكامل لدعم الشعب الفلسطيني بما يتوفر لديها من إمكانات.

وقال الرئيس التونسي- خلال اجتماع عقده لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني- إن دعم بلاده لفلسطين لن يقتصر على إصدار بيانات، بل ''سنقف إلى جانب الفلسطينيين بكل ما لدينا؛ فنحن نؤثر على أنفسنا ولو كانت بنا خصاصة".

جاء ذلك بحضور كل من: أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، ونبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومالك الزاهي، وزير الشئون الاجتماعية، وعلي مرابط، وزير الصحة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي.

واستنكر استخدام مصطلح ''قصف'' عند الإشارة لهجمات إسرائيل، واعتماد كلمة ''رشقات'' في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، لافتا في هذا الإطار: ''القصف بالقصف وليس بالرشق والغارة بالغارة''، مؤكدا أن القضية قضية فلسطين وليست قضية غزة فقط.

وشدد رئيس التونسي على ضرورة "دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من معركة التحرير حتى يتمكن من استرجاع حقه في كل فلسطين"، وكذلك تقديم الدعم الصحي للشعب الفلسطيني، لأنه مهم جدا بالنسبة لهم في الوضع الراهن.