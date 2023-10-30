محمد عزمى يشرح لـ"الشاهد" تفاصيل يوم 7 أكتوبر فى الحرب

قال محمد عزمي، أحد مقاتلي سلاح المدفعية في حرب أكتوبر: "يوم 7 أكتوبر صباحًا، ونحن نتمركز في الضفة الثانية، فوجئنا أن صوت الدبابات المصرية وصل إلينا، وكان الصوت صادرًا من الكوبري الذي يعمل سلاح المهندسين على تشييده، وبالفعل تم بناؤه حتى تستطيع الدبابات أن تعبر إلى الضفة الثانية، وحدث اشتباكات بينهم وبين دبابات العدو عند الحاجز الرملي".

وأضاف عزمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كانت مهمتنا هي الحفر يومي 7 و8 أكتوبر، حتى جاءت إلينا أوامر بالانتقال إلى موقع آخر شمال القنطرة، رغم أننا كنا متواجدين حينها في جنوب القنطرة بحوالي 4 كيلو، وبالفعل وصلت إلينا سيارات نقل جنود مجنزرة، وتم نقلنا إلى هذا الموقع".

واستكمل: "وبمجرد وصولنا، جاء إلي أمر خصيصًا، وهو الانتقال إلى المعبر في الحال، وبرفقتي كلمة سر معينة، وكان موقعي عند المعبر في حفرة برميلية على بقايا الساتر من فوق، وعبرت أول سيارة حينها برئيس عمليات الكتيبة، واستقبلني بالأحضان، فشعرت بالأمان أنني عدت وسط كتيبتي، واستمر الضرب حينها ليلًا ونهارًا، وكنا نضرب أهداف غير مباشرة وأحيانًا لا نعرفها، فقط نلتزم بالأوامر والتدريبات التي خضناها على تنفيذ العمليات في وقت محدد ومكان معين".