الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأرقام.. مصر تخفض وارداتها من الصين لأدنى مستوياتها خلال 7 أشهر

ميناء
ميناء

انكمشت واردات مصر من الصين بنسبة 21.6%، لتصل إلى 6.9 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023، مقابل 8.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.9 مليار دولار.


انكماش واردات آلات وأجهزة كهربائية


وبحسب تقرير لجهاز التعبئة والإحصاء، فإن واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها من الصين بلغت 1.2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 633.5 مليون دولار بنسبة 34.5%، كما خفضت مصر وارداتها من مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها من الصين إلى حدود 1.05 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 278.8 مليون دولار بنسبة 20.9%.


تراجع وارات شعيرات ولدائن


وسجلت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية من الصين نحو 654.2 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 669.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 15.5 مليون دولار بنسبة 2.3%، كما هبطت واردات منتجات كيماوية عضوية إلى حدود 434.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 627.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 192.6 مليون دولار بنسبة 30.7%، كما انخفضت واردات لدائن ومصنوعاتها من 599.2 مليون دولار لـ 458.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بفارق 140.7 مليون دولار بنسبة 23.5%.
 

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 46.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من العام الحالى 2023 مقابل 57.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.6 مليار دولار بنسبة 20.1%.

واردات الصين الاحصاء أجهزة كهربائية جهاز الإحصاء

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