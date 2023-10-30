مستشفى ناصر بخان يونس: الوضع كارثى ولن نتحرك من أرضنا إلا للجنة

كشف الدكتور سليم صقر، رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك تقسيم لغزة من جزء شمالى وجنوبى، وطلب من جميع المستشفيات الواقعة بالجزء الشمالى بإخلائها والذهاب للجنوب إلى محافظات خان يونس ورفح، حيث تضم غزة أكثر من مليون و200 ألف نسمة.

ووجه التحية لكل الطواقم الطبية على صمودها فى وجه التهديد الغاشم على المستشفيات التى تعتبر فى حكم القانون الدولى أماكن آمنة ومحرمة ضربها.

وأضاف: "نحن نرحب بجميع من يمد يد العون سواء من أطباء وممرضين للمعاونة فى كل شيء، القطاع يحتاج لكل شيء"، مؤكدًا أن الوضع كارثى بكل معنى الكلمة، والاحتلال قصف مستشفى ناصر، ولا شيء معصوم من آلة الحرب الإسرائيلية، ونواجه قمعًا أطفالًا ونساء وشجرًا ومدنيين، وكتب علينا الصمود والرباط وهو واجب ديني ولن نتحرك من أرضنا إلا للجنة.