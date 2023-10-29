الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفير الفلسطينى

الجالية الفلسطينية
الجالية الفلسطينية في مقر الحملة الرسمية للمرشح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، السفير الفلسطيني في مصر السفير دياب اللوح، ووفدًا من الجالية الفلسطينية.


وكان في استقبال السفير الفلسطيني والوفد المرافق له، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وبدأ اللقاء بتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم وهو استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية.

فضلًا عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الانساني والطبي إلى غزة، معبرًا عن مساندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين منددين بما يحدث من قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة، والتي تعد اعتداءات خارج كل القوانين والقواعد. 


وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية بغزة ووقف إطلاق النار ودلالته الكبيرة للتعبير عن الضمير الدولي، مضيفًا أن هناك قناعة عند جميع المصريين بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي من خلال حل الدولتين، والحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين.


من جانبه، قال السفير دياب اللوح أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة وأعادها على الطريق الصحيح، مشيرًا أن مصر دولة عريقة ذات حضارة، تتحرك منذ قديم الزمن للسلام ووقف إطلاق النار منذ اللحظات الأولى من خلال التحركات المستمرة للسلام بالمنطقة، واستقبل قادة وزعماء من العالم واستمرار الاتصالات الدائمة للوصول لحل عادل في القضية، ووقف إطلاق النار ليعُم السلام على المنطقة.


كما وجه الشكر للرئيس السيسي وللشعب على المواقف المشرفة في الدعم والسند التاريخي المستمر للشعب الفلسطيني والقضية، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة على إدخال المساعدات إلى غزة وتهدئة الأوضاع والتأكيد على الحق الفلسطيني في أراضيه.

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