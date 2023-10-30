أسامة السعيد: مكالمة بايدن للرئيس السيسي مكسب للدبلوماسية المصرية ورؤيتها

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده على رفضه لتهجير الفلسطينيين هذا الاعتراف والموقف يعد مكسبًا للدبلوماسية المصرية ورؤيتها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أننا نرى حجم التغير الواضح للهجة الأمريكية لمواقف تبدو أنها تتسم بكثير من التوازن بالتأكيد على رفض الولايات المتحدة لتهجير الفلسطينيين ودخول المزيد من المساعدات وكلها مكاسب للدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أن العالم الغربي كان ينظر للأمر من وجهة نظر واحدة وهي وجهة النظر الإسرائيلية.

وأكد السعيد أن اليوم دخل قطاع غزة 33 شاحنة مساعدات للمرة الأولى منذ بدء قصف غزة، وهذا لن يأتي إلا باتصالات مكثفة من الجانب المصري، موضحًا أن مصر تتحرك بوعي وثبات والاتصالات تركز على أرض الواقع والنتائج التي يمكن تحقيقها وهذا يؤكد نجاح الدور المصري ورأينا كيف ضغطت مصر لدخول المساعدات وكيف وفرت أكبر حشد للقضية الفلسطينية في قمة السلام وكيف تدير القضية على أكثر من مسار دبلوماسي وسياسي وإنساني.

الولايات المتحدة الدولة الأكثر قدرة على الضغط على إسرائيل

وتابع، أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر قدرة على الضغط على إسرائيل، ومحاولة إقناعها أن التصعيد الإسرائيلي سيؤدي لتوسيع رقعة الصراع ولن يكون ذلك في مصلحة إسرائيل والأمم المتحدة لأن مصالحها في الشرق الأوسط.