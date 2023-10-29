ارتفاع ضحايا حادث تصادم صحراوى أسوان لـ 3 وفيات

توفى مصاب آخر ضمن مصابى تصادم الطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال أسوان، وذلك أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى، مساء اليوم، ليصل عدد الضحايا الحادث لـ3 وفيات و9 مصابين.

تبين أن المتوفى الذى يعد الضحية الـ3 بالحادث يدعى مصطفى محمد قرباوى، 45 سنة وكان فى حالة غيبوبة كاملة، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم نقل جثمانه للمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين لمستشفى آخر لخطورة حالتهم

جرى نقل عدد 8 المصابين بحادث تصادم سيارتين ربع نقل وآخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال أسوان، نظرًا الخطورة حالتهم الصحية من مستشفى حورس العام إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

ارتفاع اعداد المصابين

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وأخرى ميكروباص بالصحراوي الغربي، وتحديدًا عند قرية الغنيمة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ليصل إلى اثنين من المتوفين و10 مصابين.

بيانات المصابين والمتوفين فى الحادث

جاءت أسماء المتوفين كالتالي:

جابر إبراهيم إسماعيل، يبلغ من العمر 38 سنة، ورمضان محمد صالح، ويبلغ من العمر 40 سنة، فيما وصل عدد المصابين لـ10، هم: وليد محمد صادق، وعمره 22سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالساق اليسرى، ووليد فتحي برباوي، عمره 38 سنة، وإصابته كسر بقاع الجمجمة، ووليد عبده إسماعيل، عمره 37 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحرم بدري إسماعيل، عمره 42 سنة، وإصابته كسر مفتوح بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

أصيب مصطفي محمد قرباوي، 45 سنة، وحالته غيبوبه تامة، وأحمد هاشم طه، عمره 34 سنة وإصابته اشتباه كسر بالذراع اليمنى، وناصر خضري عبده حسن، وعمره 52 سنة، وحالته غيبوبة تامة، ومصطفي سيد أحمد، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وممدوح حمدان الديب، وعمره 55 سنة، وحالته غيبوبة تامة، وشاذلى بدري إسماعيل، عمره 35 سنة، حالته غيبوبة تامة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى حورس العام؛ ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثامين للمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعي.