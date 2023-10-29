الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى الإفريقى.. تعادل سلبى بين الوداد والترجى فى الشوط الأول

الوداد والترجي
الوداد والترجي

انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستضيف ستاد "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، مباراة الوداد والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص التي أضاعها الفريقين، لكن شهد اللقاء تألق يوسف المطيع والمعز بن شريفية حارسي الفريقين.

وكان الوداد قريبا من التسجيل في مناسبتين بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق بوسفيان، ورأسية من أيوب العملود مرت بجوار القائم.

وتصدى يوسف المطيع حارس الوداد لرأسية قوية في الظهور الهجومي الوحيد لفريق الترجي في الشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر على ستاد رادس.

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تشكيل الوداد لمواجهة الترجي

كان عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، قد أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبوالفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران.

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحري

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تشكيل الترجي لمواجهة الوداد

أما تشكيل الترجي الذي أعلن عنه طارق ثابت مدرب الفريق، فضم كلا من:

حراسة المرمى: بن شريفية.

خط الدفاع: أسامة فراج - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح.

خط الوسط: حسام تيكا - غيث أوحابي - محمد أمين توجاي - أسامة بوجرة.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أوجبالي.

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