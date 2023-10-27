الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير مغربية: الوداد يُجهز نجومه لموقعة الترجي المرتقبة

الوداد المغربي
الوداد المغربي

يبذل الجهاز الطبي لنادي الوداد المغربي، جهود مكثفة من أجل تجهيز ثنائي الفريق حمدو الهوني وجونييور سامبو، لمباراة الفريق المرتقبة أمام الترجي التونسي في الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بالدوري الإفريقي

ومن المقرر أن يواجه الوداد المغربي نظيره الترجي التونسي، في تمام السابعة مساء الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الحالي، على ملعب المركب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة الدوري الإفريقي (السوبر ليج).

ووفقا لما ذكره موقع 360 المغربي:" الثنائي الهوني وجونييور سامبو، يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف خاص، من أجل استعادة عافيتهما، المهاجم السنغالي سيشارك في الحصة التدريبية  الأولى".

وأضاف:" عادل رمزي مدرب الفريق، ينتظر تقريرا من الطاقم الطبي عن الحالة الصحية للهوني، قبل حسم موقفه بشكل نهائي في المشاركة بالتدريبات الجماعية والمشاركة أمام الترجي التونسي من عدمه".

وتقام مواجهة الإياب بين الوداد المغربي والترجي التونسي، في الأول من نوفمبر المقبل، في تمام الرابعة عصرا، على ستاد حمادي العقربي، في إطار منافسات الدور ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن الوداد المغربي، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه ذهابا على إنيمبا النيجيري بهدف نظيف، وإيابا 3/0، بينما نجح الترجي في إقصاء مازيمبي الكونغولي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 3/1.

 

القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بالسوبر ليج 

تنقل مواجهتي ذهاب وإياب الوداد المغربي ونظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات دور نصف نهائي الدوري الإفريقي (السوبر ليج)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية، وبي إن سبورت والمغربية الرياضية وssc السعودية.

 

وتعد النسخة الحالية، من دوري السوبر ليج (الدوري الإفريقي)، هي الأولى تاريخيا وأحداث مسابقات «كاف»، خلال الموسم الجاري (2023/2024).

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